СМИ: Мошенники стали рассылать в мессенджерах опасные новогодние открытки

В РФ участились случаи звонков от мошенников, представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда. Они сообщают о перерасчете пенсии за 2016−2018 годы, называют персональные данные жертвы и предлагают пройти «перерегистрацию». Для этого они просят назвать цифры банковской карты и код из SMS, после чего средства с карты потерпевшего исчезают.