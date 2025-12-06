СМИ: Мошенники стали рассылать в мессенджерах опасные новогодние открытки

Мошенники стали отправлять россиянам фальшивые «новогодние открытки». Об этом сообщил член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
По его мнению, в такие моменты аферисты рассчитывают на доверчивость граждан, которые не ожидают угрозы от безобидного, на первый взгляд, поздравления.
— Эмоциональный контекст праздников снижает бдительность, и вредоносные вложения открываются гораздо чаще, — цитирует депутата РИА Новости.
Он пояснил, что после открытия такого файла мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям или личной информации, а это создает риск серьезных финансовых потерь.
В РФ участились случаи звонков от мошенников, представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда. Они сообщают о перерасчете пенсии за 2016−2018 годы, называют персональные данные жертвы и предлагают пройти «перерегистрацию». Для этого они просят назвать цифры банковской карты и код из SMS, после чего средства с карты потерпевшего исчезают.