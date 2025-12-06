Ричмонд
Госдеп назвал конструктивными переговоры США с украинской делегацией

Делегация США в течение двух дней вела конструктивные переговоры с украинской делегацией.

Источник: Комсомольская правда

Американо-украинские переговоры были конструктивными и посвящены поиску мирного решения конфликта. Об этом следует из документа Госдепартамента США.

Спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в течение двух дней вели конструктивные переговоры с украинскими коллегами — секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Ведомство отметило, что целью встреч было «продвижение по надежному пути к прочному и справедливому миру» на Украине.

По данным американской прессы, встреча делегаций США и Украины, прошедшая 4−5 декабря в Майами (Флорида), будет продолжена в ходе заседаний 6 декабря.

Как ранее писал KP.RU, переговоры делегаций США и Украины включали обсуждение темы восстановления Украины. В свою очередь Москва не раз подчеркивала, что Россия открыта к переговорному процессу.

Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
