Госдеп назвал конструктивными переговоры США с украинской делегацией

Американо-украинские переговоры были конструктивными и посвящены поиску мирного решения конфликта. Об этом следует из документа Госдепартамента США.
Спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в течение двух дней вели конструктивные переговоры с украинскими коллегами — секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Ведомство отметило, что целью встреч было «продвижение по надежному пути к прочному и справедливому миру» на Украине.
По данным американской прессы, встреча делегаций США и Украины, прошедшая 4−5 декабря в Майами (Флорида), будет продолжена в ходе заседаний 6 декабря.
Как ранее писал KP.RU, переговоры делегаций США и Украины включали обсуждение темы восстановления Украины. В свою очередь Москва не раз подчеркивала, что Россия открыта к переговорному процессу.