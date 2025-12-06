В России могут ввести новую систему баллов за ЕГЭ для инженерных вузов: что известно

Минобрнауки России планирует изменить правила учета ЕГЭ по русскому языку для будущих инженеров и ученых. Предлагается оценивать этот экзамен не как обязательный, а как дополнительный, с начислением за него до 25 баллов к сумме конкурсных баллов. Об этом в министерстве рассказали для РИА Новости.