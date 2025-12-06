В России могут ввести новую систему баллов за ЕГЭ для инженерных вузов: что известно

Минобрнауки России планирует изменить правила учета ЕГЭ по русскому языку для будущих инженеров и ученых. Предлагается оценивать этот экзамен не как обязательный, а как дополнительный, с начислением за него до 25 баллов к сумме конкурсных баллов. Об этом в министерстве рассказали для РИА Новости.
Уточняется, что зачисление на такие специальности будет проходить по трем профильным ЕГЭ. Предложение рассмотрят в ходе перехода на новую модель высшей школы, который стартует в 2027 году или позднее.
При этом нововведение не затронет прием на предстоящий учебный год. Вместо этого до 1 марта заведующим кафедрами поручено провести обсуждение инициативы и представить свои соображения в Минобрнауки РФ.
Замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук ранее выступил с инициативой о передаче контроля над стоимостью программ высшего образования от учредителей вузов в ведение Минобрнауки РФ.