Хабаровчанин выиграл 300 тыс. рублей на всероссийском конкурсе мастеров

Роман Кохно занял третье место на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии».

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 6 декабря хабаровчанин Роман Кохно вошёл в число призёров федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мастер отделочных работ занял третье место в своей номинации, успешно справившись с комплексным заданием по возведению и финишной отделке строительной перегородки. Церемония награждения прошла в Государственном Кремлёвском дворце.

«Конкурс впечатлил масштабами и высоким профессиональным уровнем участников. Я горжусь тем, что смог достойно представить Хабаровский край и показать, что у нас работают высококлассные специалисты», — поделился Роман Кохно.

Опыт в профессии у Романа более 18 лет, начинал он сразу после окончания училища № 32 (ныне Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства). Мастер отмечает, что постоянно повышает квалификацию и осваивает новые навыки.

Финансовое вознаграждение за победу на федеральном этапе составляет 1 млн рублей за первое место, 500 тыс. — за второе, 300 тыс. — за третье.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин подчеркнул, что конкурс повышает престиж рабочих профессий, популяризирует героев-тружеников и помогает формировать кадровый резерв для стратегических отраслей экономики. Наставничество победителей способствует формированию позитивного образа рабочих профессий и подготовке молодых специалистов.