Ричмонд
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Богучанском районе Красноярского края подтопило автодорогу: движение закрыто

В Богучанском районе Красноярского края река Каменка вышла из берегов и подтопила дорогу «Манзя — Каменка».

Источник: ГУ МВД

5 декабря ее перекрыли.

«В результате подъема уровня воды в реке Каменка перелив произошел на следующих участках автодороги: 30 + 370 км, 30 + 520 км, 30 + 700 км, 32 + 750 км, а также на отрезке от 32 + 500 км до 32 + 550 км. Общая длина перелива составила 250 м, глубина воды — от 10 до 50 см», — сообщили в ГАИ.

Движение транспорта по автодороге «Манзя — Каменка» закрыто на участке от 29 + 600 км до 33 + 150 км. Альтернативного маршрута для объезда нет.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.