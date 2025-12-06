В Богучанском районе Красноярского края подтопило автодорогу: движение закрыто

«В результате подъема уровня воды в реке Каменка перелив произошел на следующих участках автодороги: 30 + 370 км, 30 + 520 км, 30 + 700 км, 32 + 750 км, а также на отрезке от 32 + 500 км до 32 + 550 км. Общая длина перелива составила 250 м, глубина воды — от 10 до 50 см», — сообщили в ГАИ.