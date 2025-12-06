Россиянам напомнили о схемах мошенников перед Новым годом: вот что надо знать

В России в преддверии Нового года участились случаи мошеннических рассылок. Под видом поздравительных открыток гражданам начали присылать файлы с вирусами с целью кражи данных. Об этом сообщил депутат Антон Немкин в беседе с РИА Новости.
Как пояснил Немкин, опасность заключается в том, что зловредное ПО скрывается под видом картинок, гифок или видео.
«В такие моменты злоумышленники рассчитывают на доверчивость людей, которые не ожидают угрозы от безобидного, на первый взгляд, поздравления. Эмоциональный контекст праздников снижает бдительность, и вредоносные вложения открываются гораздо чаще», — сказал депутат.
По его словам, после запуска файла преступники получают возможность похитить данные для входа в финансовые приложения, пароли и иную личную информацию. Это напрямую ведет к риску крупных финансовых потерь.
