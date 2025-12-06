Погоня и выезд на встречку: во Владивостоке водитель микроавтобуса, спасаясь от ДПС, протаранил ограждение и чужое авто

В ночь на 6 декабря на улице Калинина, напротив Зеленого острова, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota TownAce, отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться. В процессе преследования автомобилист совершал опасные маневры, периодически выезжая на полосу встречного движения, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».