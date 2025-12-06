МВД предостерегло от использования face ID в приложениях банков

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Гражданам рекомендуется отказаться от использования отпечатка пальца или функции распознавания лица в мобильных приложениях банков, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Используйте сложный пароль блокировки экрана и качественную антивирусную программу. Не входите в банковские приложения, используя отпечаток пальца или функцию распознавания лица», — говорится в материалах.
Отмечается, что в целях безопасности не стоит хранить в телефоне реквизиты карты: номер, срок действия, проверочный код и ПИН-код карты, а в случае утери гаджета нужно обратиться в специализированные офисы для блокировки карт, и не входить в банк с чужих устройств.
Как следует из материалов, не стоит переходить по ссылкам из сообщений, даже если указано, что оно из банка. Также россиянам рекомендуют отключить функцию отображения текста входящих сообщений на заблокированном экране телефона.