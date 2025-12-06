FIBA продлила отстранение России до февраля 2026 года, но допустила отбор на ОИ-2028

Международная федерация баскетбола (FIBA) вынесла решение о продлении отстранения российских спортсменов от мировых соревнований до февраля 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе FIBA. Там добавили, что примут меры к изменению решения об участии россиян в Олимпиаде-2028, если позволит ситуация.