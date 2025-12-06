Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FIBA продлила отстранение России до февраля 2026 года, но допустила отбор на ОИ-2028

Международная федерация баскетбола (FIBA) вынесла решение о продлении отстранения российских спортсменов от мировых соревнований до февраля 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе FIBA. Там добавили, что примут меры к изменению решения об участии россиян в Олимпиаде-2028, если позволит ситуация.

Источник: Life.ru

«Центральный совет принял решение сохранить текущий статус России и Белоруссии до заседания исполнительного комитета FIBA в середине февраля 2026 года, которое состоится после сессии Международного олимпийского комитета», — уточняется в тексте.

Ранее Life.ru рассказывал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) решил частично удовлетворить апелляцию российских саночников, позволив им участвовать в международных соревнованиях. Судьи посчитали, что полное отстранение не является соразмерной мерой на аргумент Международной федерации санного спорта (FIL) о повышенном риске инцидентов из-за участия российских спортсменов.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.