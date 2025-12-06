FIBA продлила отстранение России до февраля 2026 года, но допустила отбор на ОИ-2028

«Центральный совет принял решение сохранить текущий статус России и Белоруссии до заседания исполнительного комитета FIBA в середине февраля 2026 года, которое состоится после сессии Международного олимпийского комитета», — уточняется в тексте.
Ранее Life.ru рассказывал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) решил частично удовлетворить апелляцию российских саночников, позволив им участвовать в международных соревнованиях. Судьи посчитали, что полное отстранение не является соразмерной мерой на аргумент Международной федерации санного спорта (FIL) о повышенном риске инцидентов из-за участия российских спортсменов.
