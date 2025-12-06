Определились 42 участника чемпионата мира по футболу в 2026 году

Мундиаль, который будет проходить с 11 июня по 19 июля в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике, увеличит состав участников на 16 команд. Почти все континенты уже определились с представителями. Наряду с титулованными сборными Аргентины, Англии, Франции и Бразилии право выступить завоевали, например, Новая Зеландия, Узбекистан и Кюрасао. География турнира будет широка.