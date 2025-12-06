Определились 42 участника чемпионата мира по футболу в 2026 году

Чемпионат мира в 2026 году станет самым масштабным в истории: впервые будут соревноваться 48 национальных команд. Жеребьевка проходила в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, ее организаторы уже подтвердили 42 сборные-участницы.
Мундиаль, который будет проходить с 11 июня по 19 июля в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике, увеличит состав участников на 16 команд. Почти все континенты уже определились с представителями. Наряду с титулованными сборными Аргентины, Англии, Франции и Бразилии право выступить завоевали, например, Новая Зеландия, Узбекистан и Кюрасао. География турнира будет широка.
Так, на чемпионате сыграют сборные США, Канады, Мексики, Ирана, Узбекистана, Иордании, Южной Кореи, Японии, Австралии, Катара, Саудовской Аравии, Аргентины, Эквадора, Колумбии, Уругвая, Бразилии, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегала, Кот-д’Ивуара, Англии, Хорватии, Франции, Норвегии, Португалии, ФРГ, Нидерландов, Бельгии, Испании, Швейцарии, Шотландии, Австрии, Кюрасао, Гаити, Панамы и Новой Зеландии.
— Остальные шесть мест разыграют четыре лучшие команды по итогам стыковых матчей, две — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с участием команд Африки, Азии, Южной Америки, Океании и КОНКАКАФ, — сказано в публикации, передает РБК.
Аргентинский нападающий Лионель Месси в матче полуфинала плей‑офф MLS между «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити» сделал одну голевую передачу. Этот ассист стал для него 405-м в карьере.