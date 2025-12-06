Ричмонд
Норильчанка стала участницей телешоу с перевоплощениями

КРАСНОЯРСК, 6 декабря, ФедералПресс. Девушка из Норильска Полина Лиепиньш стала участниц телевизионного шоу «Ярче звезд». Выпуск выйдет вечером 6 декабря, рассказали в пресс-службе ТНТ.

Источник: Соцсети

«До выступления у меня была ровно неделя, чтобы подготовиться. Каждый день я пела, у меня был свой педагог по вокалу, с которым мы прорабатывали все нюансы. Я смотрела клипы, интервью со звездой, в которую мне предстоит перевоплотиться. Я хотела максимально понять этого человека: какой он, что из себя представляет, изучить повадки, манеру поведения, психопластику», — прокомментировала Полина Лиепиньш.

В какую из известных исполнительниц преобразится девушка, она не уточнила.

Известно, что все финалисты шоу получат приз в 500 тысяч рублей, а победитель — 5 миллионов.

Фото предоставлено пресс-службой ТНТ.