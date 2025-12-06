Норильчанка стала участницей телешоу с перевоплощениями

«До выступления у меня была ровно неделя, чтобы подготовиться. Каждый день я пела, у меня был свой педагог по вокалу, с которым мы прорабатывали все нюансы. Я смотрела клипы, интервью со звездой, в которую мне предстоит перевоплотиться. Я хотела максимально понять этого человека: какой он, что из себя представляет, изучить повадки, манеру поведения, психопластику», — прокомментировала Полина Лиепиньш.