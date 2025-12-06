Вильфанд: впечатляющие морозы коснутся целого ряда регионов России

Местами температура опустится ниже отметик в 40 градусов.
В Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах Российской Федерации ожидаются «впечатляющие морозы», при этом температура воздуха опустится до отметки −42 градуса. Такой прогноз озвучил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В выходные и в начале новой недели температура будет примерно на 5−10 градусов ниже нормы в Архангельской области (до −16…-21 градуса) в Ненецком автономном округе — до −28 градусов, на востоке Коми — до −29 градусов. На севере Урала в выходные в ЯНАО и ХМАО температура будет на 12−19 градусов ниже нормы (до −35…-42 градусов). Это впечатляющие морозы», — отметил собеседник ТАСС.
В период с 7 по 9 декабря в Свердловской области ожидается аномальное похолодание: температура воздуха окажется на 6−12 градусов ниже климатической нормы, местами столбики термометров опустятся до −30 градусов. В Челябинской, Курганской и Тюменской областях прогнозируется от −25 до −33 градусов.
По его данным, в Томской области в течение следующей недели также ожидается установление сильных морозов: в ночные часы температура воздуха будет снижаться до −33…-42 градусов, днем прогнозируется от −26 до −30 градусов. Причина такого ухудшения погодных условий — поступление арктического холодного воздуха из района Северного Ледовитого океана. Схожий характер похолодания прогнозируется и для Омской, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, а также для Алтайского края и Республики Хакасия, где столбики термометров будут опускаться до −25…-34 градусов.
Ранее Вильфанд сообщал, что при теплой и солнечной погоде в Москве и Подмосковье сразу в 13 регионах России ожидались резкое похолодание, сильный снег, гололед и метели, в том числе в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, Красноярском крае и Хакасии. Тогда синоптик предупреждал о похолодании на 10−15 градусов и ураганном ветре на Дальнем Востоке, включая Приморье и Курильские острова.