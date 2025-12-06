Вильфанд: впечатляющие морозы коснутся целого ряда регионов России

По его данным, в Томской области в течение следующей недели также ожидается установление сильных морозов: в ночные часы температура воздуха будет снижаться до −33…-42 градусов, днем прогнозируется от −26 до −30 градусов. Причина такого ухудшения погодных условий — поступление арктического холодного воздуха из района Северного Ледовитого океана. Схожий характер похолодания прогнозируется и для Омской, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, а также для Алтайского края и Республики Хакасия, где столбики термометров будут опускаться до −25…-34 градусов.