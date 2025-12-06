Прокуратура вступилась за семьи бойцов СВО из Приморья, обделённых качественными дровами

Ранее сообщалось, что семья погибшего участника спецоперации из села Каменка Партизанского округа получила по льготной стоимости в качестве дров брёвна, требующие распила и колки. Самостоятельно женщина эту работу выполнить не могла, а найм работника для этих целей был ей не по карману, за заготовку дров из имеющихся лесоматериалов запросили 20 тысяч рублей.
В село прибыли прокурор города Партизанска Павел Каплиев и глава муниципального образования Олег Бондарев. Для семьи в тот же день организовали необходимые работы безвозмездно. Взято на контроль обеспечение дровами еще одного члена семьи участника СВО.
Теперь прокуратура оценит полноту и эффективность мер, принимаемых уполномоченными органами для поддержки семей военнослужащих. При необходимости будут приняты меры реагирования.