Прокуратура вступилась за семьи бойцов СВО из Приморья, обделённых качественными дровами

Ранее сообщалось, что семья погибшего участника спецоперации из села Каменка Партизанского округа получила по льготной стоимости в качестве дров брёвна, требующие распила и колки. Самостоятельно женщина эту работу выполнить не могла, а найм работника для этих целей был ей не по карману, за заготовку дров из имеющихся лесоматериалов запросили 20 тысяч рублей.