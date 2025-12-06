С декабря в Новосибирске подорожают полисы ОСАГО

О нововведениях Банк России сообщил 28 ноября. Они включают расширение базового тарифного коридора на 15 процентов почти для всех категорий транспорта и корректировку территориальных коэффициентов. В пяти территориях Новосибирской области коэффициент увеличат вдвое из-за повышенных рисков мошенничества в сфере ОСАГО. Самый высокий показатель будет установлен для Новосибирска. Эксперты ожидают, что страховые компании будут стремиться к верхней границе нового коридора, поэтому стоимость полиса вырастет даже у водителей с безаварийной историей.