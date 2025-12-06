Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Париже ограбили квартиру министра Франции, пропали драгоценности на 10 тыс. евро

Министр-делегат по экологическому переходу Франции Матье Лефевр стал жертвой квартирных грабителей в Париже. Из его жилища, расположенного близ Люксембургского сада, похищены драгоценности на сумму около 10 тысяч евро, сообщает Le Pariesen.

Источник: Life.ru

Кража произошла в среду вечером, когда ни сам министр, ни его девушка не были дома. Преступники, предположительно, использовали запасной ключ, который пара хранила в почтовом ящике — после ограбления он исчез.

По словам источников, «чувствительные документы» воры не тронули. Пропали только драгоценности.

На днях стало известно, что дом бывшего президента Франции Франсуа Олланда и его гражданской супруги Жюли Гайе также был ограблен. Двое злоумышленников похитили ценности, включая часы экс-главы государства. Полиции потребовалась неделя, чтобы задержать подозреваемых, вернуть похищенное и поместить грабителей под стражу.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.