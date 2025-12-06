В Париже ограбили квартиру министра Франции, пропали драгоценности на 10 тыс. евро

Кража произошла в среду вечером, когда ни сам министр, ни его девушка не были дома. Преступники, предположительно, использовали запасной ключ, который пара хранила в почтовом ящике — после ограбления он исчез.
По словам источников, «чувствительные документы» воры не тронули. Пропали только драгоценности.
На днях стало известно, что дом бывшего президента Франции Франсуа Олланда и его гражданской супруги Жюли Гайе также был ограблен. Двое злоумышленников похитили ценности, включая часы экс-главы государства. Полиции потребовалась неделя, чтобы задержать подозреваемых, вернуть похищенное и поместить грабителей под стражу.
