Врач рассказала, почему зимой так хочется есть

Зимой многие замечают, что аппетит растет, а тяга к сладкому и плотным блюдам становится почти непреодолимой. Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с KP.RU назвала способы победить зимний аппетит.
«Все дело в нехватке солнечного света, коротком дне, да и холоде тоже. Традиционно наши предки начинали зимой есть больше мяса, уменьшали количество фруктов (их просто не было век назад в деревнях)», — пояснила врач.
Однако эту тягу можно обуздать. Медик отметила, что помогает достаточное питье воды, продукты, богатые белком и триптофаном, правильные углеводы вроде цельнозернового хлеба и фруктов, а также яркие овощи — брокколи, тыква, морковь, зеленый и оранжевый перец.
Денисенко посоветовала начинать обед с теплого супа, меньше полагаться на кофе, обходить стороной фастфуд и чаще добавлять в блюда острые специи. Они дают сытость и ускоряют обмен веществ.
Ранее Денисенко порекомендовала включать в рацион отвары шиповника, зеленый и ромашковый чай. Эти напитки поддерживают организм, помогают легче переносить сезонные простуды и сохраняют общее самочувствие.