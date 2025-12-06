Ричмонд
Масштабная «прямая линия» для людей с инвалидностью прошла в Новосибирской области

В Новосибирской области состоялась общерегиональная «прямая телефонная линия», посвящённая поддержке людей с инвалидностью. Мероприятие, приуроченное к Декаде инвалидов, дало жителям региона возможность напрямую обратиться к представителям социальных ведомств.

Источник: Сиб.фм

За время проведения специалисты приняли 135 обращений: 129 — по телефону и 6 — во время личного приёма. Больше всего вопросов поступило из Новосибирска, Бердска и районов области.

Основные темы обращений распределились по трём направлениям:

• Здравоохранение. Жители спрашивали о льготных лекарствах, реабилитации, диспансеризации, высокотехнологичной медицинской помощи и записи к узким специалистам.

• Социальная поддержка. Вопросы касались оформления пенсий по инвалидности, компенсаций ЖКХ, трудоустройства, предоставления социального такси и санаторно-курортных путёвок.

• Жилищно-коммунальная сфера. Обратившиеся поднимали темы переселения из аварийных домов и помощи в газификации частных строений.

Специалисты общественной приёмной губернатора, министерств труда и здравоохранения, Пенсионного фонда и бюро МСЭ дали консультации по каждому обращению.

41 вопрос, требующий дополнительной проработки, направили в профильные органы исполнительной власти. Все обращения взяты на контроль.