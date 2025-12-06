Ричмонд
Госдеп одобрил продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб GBU-39

Стоимость вооружения, которое Южная Корея хочет купить у США, составляет почти 112 миллионов долларов.

Источник: Аргументы и факты

Госдеп Соединённых Штатов утвердил «возможную продажу» Южной Корее свыше 600 высокоточных бомб GBU-39, сообщает Пентагон.

В сообщении сказано, что стоимость вооружения составляет почти 112 миллионов долларов. Речь идёт как о бомбах малого диаметра, так и о сопутствующем оборудовании.

«Госдеп принял решение об одобрении возможной продажи Республике Корея бомб малого диаметра GBU-39/B SDB-I и сопутствующего оборудования на сумму 111,8 миллиона долларов США», — заявили в Пентагоне.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что эта поставка станет «дополнением к предыдущему контракту», в соответствии с которым южнокорейская сторона запросила у США «приобретение 387 бомб».

Напомним, по данным Nikkei Asia, американская сторона планирует «обозначить» Южную Корею в качестве «образцового союзника» в стратегии нацобороны Соединённых Штатов. Аналогичные планы касаются Израиля.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил Южной Корее построить атомную подлодку в штате Филадельфия. Соглашение между Вашингтоном и Сеулом запрещает Южной Корее обогащать уран. Позже стало известно, что Республика Корея хочет построить такую субмарину на своей территории.

Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил возможную продажу Канаде авиабомб на почти 2,7 миллиарда долларов.

