В новогоднюю ночь метро Новосибирска будет работать до трёх часов утра

Метро Новосибирска перейдёт на удлинённый режим в новогоднюю ночь. По данным городского департамента транспорта, 31 декабря поезда начнут движение в 05:45 и будут работать до 03:00 1 января — почти на три часа дольше обычного.
В остальные дни праздничных каникул метрополитен вернётся к стандартному графику: с 05:45 до 00:00.
Специалисты прогнозируют, что по итогам 2025 года метро перевезёт около 81,5 млн пассажиров — немного меньше ожидаемого объёма 2024 года.