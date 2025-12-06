Минтруд предложил создать список работ, запрещённых для несовершеннолетних

Новый список включает 67 видов работ, разделённых на несколько категорий. В него вошли работы с вредными или опасными условиями труда, с высоким риском травматизма, подземные работы, а также деятельность, потенциально способная нанести ущерб здоровью, нравственному развитию или растущему организму подростка. Отдельно выделены работы, на которых не проводилась специальная оценка условий труда.
Как пояснили в Минтруде, текущая система, основанная на запрете конкретных профессий, часто позволяет работодателям формально менять названия должностей, чтобы привлекать подростков к нежелательным видам деятельности. Новый подход направлен на усиление защиты прав несовершеннолетних работников и соответствует базовым принципам трудового законодательства.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков высказался о введении четырёхдневки или шестидневки в России, а также выступил против налога на тунеядство.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.