Минтруд предложил создать список работ, запрещённых для несовершеннолетних

Новый список включает 67 видов работ, разделённых на несколько категорий. В него вошли работы с вредными или опасными условиями труда, с высоким риском травматизма, подземные работы, а также деятельность, потенциально способная нанести ущерб здоровью, нравственному развитию или растущему организму подростка. Отдельно выделены работы, на которых не проводилась специальная оценка условий труда.