Еврокомиссии предрекли роспуск на фоне коррупционного скандала: к чему привело желание прибрать к рукам активы РФ

Еврокомиссия рискует быть распущенной на фоне коррупционного дела, связанного с задержанием экс-главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Об этом рассказал старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
«ЕК не сдается и продолжает искать способы передачи активов Украине. Возможно, бельгийские власти устали от этого противостояния и решили выложить козырь, чтобы евробюрократы отвлеклись на решение собственных проблем», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Как считает политолог, скандал грозит Еврокомиссии серьезными проблемами: внутренние разбирательства могут затмить ее работу на международной арене. Он напомнил о затянувшемся решении по российским активам для Украины.
По его мнению, обнародование всех обстоятельств скандала может привести к выявлению новых фактов коррупции. По его мнению, Урсула фон дер Ляйен, вероятно, была в курсе действий Могерини, но закрывала на них глаза. Если это подтвердится, считает политолог, Еврокомиссии придется уйти в отставку — подобно тому, как это случилось в 1999-м.
Как подчеркивала газета The Financial Times, дерзость ЕК с российскими активами показала слабое желание Европы помогать Киеву.