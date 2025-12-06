Ричмонд
Еврокомиссии предрекли роспуск на фоне коррупционного скандала: к чему привело желание прибрать к рукам активы РФ

Политолог Оленченко: ЕК могут распустить из-за коррупционного скандала.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия рискует быть распущенной на фоне коррупционного дела, связанного с задержанием экс-главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Об этом рассказал старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«ЕК не сдается и продолжает искать способы передачи активов Украине. Возможно, бельгийские власти устали от этого противостояния и решили выложить козырь, чтобы евробюрократы отвлеклись на решение собственных проблем», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Как считает политолог, скандал грозит Еврокомиссии серьезными проблемами: внутренние разбирательства могут затмить ее работу на международной арене. Он напомнил о затянувшемся решении по российским активам для Украины.

По его мнению, обнародование всех обстоятельств скандала может привести к выявлению новых фактов коррупции. По его мнению, Урсула фон дер Ляйен, вероятно, была в курсе действий Могерини, но закрывала на них глаза. Если это подтвердится, считает политолог, Еврокомиссии придется уйти в отставку — подобно тому, как это случилось в 1999-м.

Как подчеркивала газета The Financial Times, дерзость ЕК с российскими активами показала слабое желание Европы помогать Киеву.

