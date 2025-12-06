«Схему Долиной» вынесут на общественное обсуждение, чтобы скорректировать законы

«В ОП РФ 9 декабря пройдут общественные слушания на эту тему. Будем корректировать законодательство. Все изъяны в законах должны быть исправлены так, чтобы квартиру могли возвратить продавцу только после того, как он возместит всю сумму сделки покупателю и никак иначе», — сказал Гриб ТАСС. По его словам, необходимо закрыть правовые пробелы, из-за которых суды в ряде случаев признают сделки недействительными и лишают приобретателей и квартир, и денег, если прежний владелец заявляет, что продал жилье под влиянием мошенников.