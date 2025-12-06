Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили не наказывать СМИ за неверную маркировку в рекламе

РИА Новости: СМИ могут освободить от наказания за неверную маркировку в рекламе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с РИА Новости предложил освободить редакции СМИ от ответственности за неверно указанную возрастную маркировку в анонсах зрелищных мероприятий по вине рекламодателя.

По его словам, инициативы с соответствующими изменениями в законы РФ будут в ближайшее время направлены на предварительное рассмотрение в экспертный совет по законотворческой деятельности партии «Единая Россия».

«Планирую инициировать изменения в законодательстве для того, чтобы освободить редакции СМИ от ответственности за неверную маркировку в анонсах зрелищных мероприятий», — сказал Боярский.

Депутат пояснил, что речь идёт о ситуациях, когда СМИ, в том числе газеты, телеканалы, радио или интернет-ресурсы, распространяют афиши с некорректным возрастным цензом.

Боярский напомнил, что практика исключения ответственности редакций СМИ, распространяющих информационный материал, уже существует.

«К примеру, действующая статья 13.21 кодекса об административных правонарушениях РФ предполагает, что в случае неверной возрастной маркировки телепрограммы ответственность несёт лицо, предоставившее соответствующую информацию о ней, а не газета, которая напечатала в рамках договора», — пояснил он.

Председатель ИТ-комитета считает, что при распространении, например, театральной афиши, информации о концерте или анонса циркового представления, ответственность должна ложиться на рекламодателя, который предоставляет недостоверные сведения о зрелищном мероприятии.

«СМИ не может заранее знать о характере события и отследить корректность маркировки», — добавил он.

Боярский рассказал, что с просьбой о внесении таких изменений в законодательство к нему обращались представители отрасли на форуме Союза журналистов России в начале осени.

«Поддерживает инициативу и торгово-промышленная палата. Особенно данная несправедливость бьёт по региональным редакциям, которым сложно выплачивать штрафы из-за небольших бюджетов», — заключил депутат.

Узнать больше по теме
Сергей Боярский: биография бизнесмена и депутата Госдумы РФ
Сын известных советских и российских актеров Сергей Боярский не продолжил творческую династию, а пошел по своему пути. Обладая музыкальными и актерскими способностями, он стал предпринимателем и государственным деятелем, и в обеих профессиях добился успеха. Подробности биографии Боярского-младшего — в нашей статье.
Читать дальше