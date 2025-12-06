В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве пойдет снег

«В Московской области температура чуть-чуть понизится в начале следующей недели, местами пройдут небольшие осадки», — заявил Вильфанд, его слова передает ТАСС. Метеоролог добавил, что осадки ожидаются не более одного сантиметра по высоте. А в Москве «устойчивого снежного покрова» до середины декабря не предвидится.