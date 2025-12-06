Ричмонд
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве пойдет снег

Снег выпадет в начале следующей недели в некоторых районах Московской области. Однако в Москве осадки не ожидаются. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Снег в столице не выпадет ближайшие десять дней.

«В Московской области температура чуть-чуть понизится в начале следующей недели, местами пройдут небольшие осадки», — заявил Вильфанд, его слова передает ТАСС. Метеоролог добавил, что осадки ожидаются не более одного сантиметра по высоте. А в Москве «устойчивого снежного покрова» до середины декабря не предвидится.

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что в столичном регионе ожидается устойчивый характер погоды. При нем температурные колебания будут незначительными.

