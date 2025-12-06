Cвященник ПЦУ получил повестку, ранее он поддержал мобилизацию

Как ранее заявил представляющий УПЦ юрист Роберт Амстердам, Украина не является демократией по причине распространенного в стране «больного этнонационализма». В качестве примера его последствий он привел преследование священнослужителей канонической церкви, в частности, арест митрополита Арсения. Тогда эксперт подчеркнул, что в стране пытают невинных священников.