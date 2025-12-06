Представителю Православной церкви Украины (ПЦУ) Филюку, публично заявлявшему о том, что мобилизация не является грехом, была вручена повестка в военкомат. Об этом сообщил Telegram-канала «Военкоры русской весны».
«Получив повестку раскольничий “священник” Филюк спросил у детей: “будут ли они плакать по нему?”. Дети ответили, что не будут», — передает Telegram-канал.
Накануне украинским силовикам запретили привлекать к уголовной ответственности работников военных комиссариатов.
Как ранее заявил представляющий УПЦ юрист Роберт Амстердам, Украина не является демократией по причине распространенного в стране «больного этнонационализма». В качестве примера его последствий он привел преследование священнослужителей канонической церкви, в частности, арест митрополита Арсения. Тогда эксперт подчеркнул, что в стране пытают невинных священников.