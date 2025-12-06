При Пермском зоопарке открылся клуб юных зоологов. Фото

Ранее URA.RU рассказывало про уже запущенную программу в зоопарке по привлечению молодежи. На площадке набирают волонтеров от 14 лет для консультаций посетителей, помощи в проведении массовых мероприятий и контроля за соблюдением правил. Перед началом работы добровольцев обучают, проводят для них экскурсии, а взамен предоставляют участие в лекциях и семинарах специалистов, фирменный мерч и благодарственные письма.