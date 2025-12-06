Руководитель Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев заявил, что главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен сложно обойтись без цензуры в Евросоюзе, таким образом она может «скрыть коррупцию».
Дмитриев прокомментировал высказывание официального представителя Еврокомиссии Тома Ренье о том, что ЕК оштрафовала соцсеть Илона Маска X на 120 миллионов евро «за нарушение европейского закона о цифровых услугах». Эти слова прозвучали в ходе брифинга в Брюсселе.
Речь идёт о законе о цифровых услугах (DSA), действующем в ЕС с августа 2023 года. В частности, ресурсы обязали обязаны бороться с расизмом и продажей наркотиков. Еврокомиссия постоянно направляет претензии крупным онлайн-платформам. Так, летом этого года ЕК сообщила X о «своих предварительных выводах», согласно которым эта компания нарушает DSA в областях, которые связаны с «прозрачностью рекламы, а также доступом исследователей к открытым данным».
Ранее сообщалось, что Дмитриев прокомментировал информацию СМИ шла об исчезнувшей переписке между председателем фон дер Ляйен и главой компании Pfizer Альбертом Бурла. По данным журналистов, смс-переписка по теме закупок вакцин от коронасируса в период пандемии не была сохранена, в результате чего сведения оказалась недоступной.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.