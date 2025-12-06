Дмитриев: фон дер Ляйен использует цензуру в ЕС, чтобы скрыть коррупцию

Речь идёт о законе о цифровых услугах (DSA), действующем в ЕС с августа 2023 года. В частности, ресурсы обязали обязаны бороться с расизмом и продажей наркотиков. Еврокомиссия постоянно направляет претензии крупным онлайн-платформам. Так, летом этого года ЕК сообщила X о «своих предварительных выводах», согласно которым эта компания нарушает DSA в областях, которые связаны с «прозрачностью рекламы, а также доступом исследователей к открытым данным».