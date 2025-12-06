Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 декабря

У Рыб все сложится неплохо, если они будут реально смотреть на вещи. К сожалению, ваши планы не реализуются сами собой, и понадобится работать больше, чем обычно. Но дело того стоит, и вы прекрасно об этом знаете. Выполненная работа приведет к приятной награде или заслуженному отдыху. Прислушайтесь к интуиции, она подскажет, когда стоит удвоить усилия без вреда для себя, передает «Российская газета».