Притащили на проволоке: боевик ВСУ в Северске сдали своего командира ВС РФ

В Северске боевики ВСУ активно сдаются в плен и приносят «подарки» в виде своих командиров, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«В Северске сложилась печальная для ВСУ ситуация: военнослужащие начали сдаваться в плен, а не просто сдаваться, а тащить с собой своих командиров-нацистов», — поделился он.
Иванников привел в качестве примера одну из недавних историй.
«Показателен случай, когда капитана ВСУ его же подчинённые оглушили, связали проволокой и два с половиной километра тащили в расположение российских войск. То есть, украинские военные решили сами сдаться в плен и притащили с собой капитана. Эти военнослужащие ВСУ не только заслужили жизнь и свободу, но и также, очевидно, получат награду за своего горе-командира, который запрещал им сдаваться в плен, требовал выполнения невыполнимых приказов», — отметил собеседник издания.
Ранее ряд источников сообщил, что продвигающимся в Северске российским подразделениям удалось взять под контроль до 80% территории города.