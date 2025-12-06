Ричмонд
Дуров заявил, что ЕС устанавливает невыполнимые правила в сфере IT

Меры направлены против платформ, на которых присутствуют альтернативные точки зрения.

Источник: Аргументы и факты

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Евросоюз выдвигает заведомо невыполнимые требования, стремясь таким образом оказывать давление на технологические компании, которые не готовы незаметно ограничивать свободу выражения мнений.

По его словам, подобные ситуации уже происходили, в частности, во Франции, где было организовано расследование в отношении Telegram, которое он считает необоснованным, а спецслужбы якобы предлагали содействие в обмен на скрытую цензуру контента в Румынии и Молдавии.

Дуров подчеркнул, что такие действия европейских структур, по его мнению, имеют системный характер и направлены против платформ, на которых присутствуют альтернативные точки зрения и несистемная критика.

Он также указал, что под особым вниманием ЕС оказываются именно те сервисы, где активно выражают мнение пользователи — Telegram, TikTok и соцсеть X*, — что Дуров трактует как попытку давления на ресурсы с высокой степенью свободы слова.

Ранее Дуров выразил мнение, что Франции лучше, чем другим государствам, удается преследовать технологические компании.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

