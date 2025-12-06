Главный нарколог УрФО Поддубный отверг возрастные ограничения для водителей

По мнению Поддубного, при оценке пригодности к управлению транспортным средством следует учитывать историю болезни и лечения водителя, а не ориентироваться исключительно на дату рождения в паспорте. Он предложил усилить диспансеризацию, сделав ее более целенаправленной для водителей. Кроме того, главный свердловский нарколог считает необходимым периодически проверять водительские навыки после длительных перерывов в вождении или перенесенных заболеваний, которые могли повлиять на способность управлять автомобилем.