Симоньян сменила имидж после химиотерапии

«Сегодня обнаружила седой волос В ПАРИКЕ. У меня никогда не было седых волос, потому-то я их не красила, хотя всегда хотела попробовать рыжий. Все ждала, пока начну сесть. В итоге, волос нет ни седых, ни каких-либо, зато парик — с седыми волосами!)», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Там же она опубликовала фото в новом образе.