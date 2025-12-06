Bloomberg: встреча США и Украины дала мало признаков «крупного прорыва»

Ранее в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты договорились с делегацией из Киева о «рамках» мер безопасности, а также обсудили возможности восстановления Украины после завершения конфликт. В Госдепе отметили, что в ходе переговоров стороны затронули тему «реконструкции» Украины.