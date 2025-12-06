Ричмонд
Bloomberg: встреча США и Украины дала мало признаков «крупного прорыва»

Американские журналисты рассказали, что, несмотря на «позитивные» формулировки Госдепа, на самом деле переговорам по урегулированию на Украине, не удалось дать «новый импульс».

Источник: Аргументы и факты

Встреча делегаций Соединённых Штатов и Украины в Майами (штат Флорида) «подала мало признаков» крупного прорыва в урегулировании на Украине, пишет Bloomberg.

В материале американского издания сказано, что «новый импульс» не появился. Журналисты отметили, что Госдеп США назвал переговоры «конструктивными». Кроме того, американская сторона заявила, что делегации согласовывали вопросы безопасности, а также обсудили восстановление Украины после завершения конфликта.

«Несмотря на позитивные формулировки, мало что указывало на крупный прорыв, который мог бы придать новый импульс переговорам», — говорится в публикации.

Встреча делегаций США и Украины состоялась в Майами. В переговорах участвовали специальный посланик президента Дональда Трампа Уиткофф и зять Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер. В состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Ранее в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты договорились с делегацией из Киева о «рамках» мер безопасности, а также обсудили возможности восстановления Украины после завершения конфликт. В Госдепе отметили, что в ходе переговоров стороны затронули тему «реконструкции» Украины.

