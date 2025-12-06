Ричмонд
До −8 градусов ожидается в Иркутске в субботу 6 декабря

Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

До −6,-8 градусов ожидается в Иркутске в субботу 6 декабря. Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском гидрометцентре.

— По области ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, северо-западный 5−10 м/с. Местами порывы могу достигать до 15−20 м/с, метели. Температура −5,-10 градусов, в пониженных формах рельефа −15,-20 градусов, — говорится в сообщении.

На Байкале ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 10−15 м/с. Местами порывы 20−25 м/с. По средней части местами порывы 30−35 м/с, температура −3,-8 градусов местами до −10,-15 градусов.