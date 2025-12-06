До −8 градусов ожидается в Иркутске в субботу 6 декабря

До −6,-8 градусов ожидается в Иркутске в субботу 6 декабря. Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском гидрометцентре.