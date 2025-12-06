Заговорила: эксперты по лжи нашли скрытое в обращении Долиной

«В момент, когда Долина говорит, что молчала и физически не могла это сделать, у нее начинается очень сильный контроль речи. То есть она начинает говорить заготовленными фразами… И вот здесь, как мне кажется, кроется обман по типу умышленное умолчание», — поясняет Анищенко. По его версии, эта формулировка — способ избежать прямой лжи, заменив истинную причину молчания (страх, выжидание, непонимание последствий) на метафорическое и неопровержимое объяснение.