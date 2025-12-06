Заговорила: эксперты по лжи нашли скрытое в обращении Долиной

Публичное обращение Ларисы Долиной, посвященное нашумевшей истории с продажей квартиры, вызвало новую волну споров. Комментарии ведущих экспертов, собранные aif.ru, отвечают на вопрос, кто в этой ситуации жертва и что ждет всех участников этой запутанной истории.
Финансовые и имиджевые потери.
Врач-психиатр Василий Шуров первым обратил внимание на неестественную сдержанность певицы. По его мнению, перед нами — результат долгих консультаций с адвокатами, а не спонтанная реакция.
«Это очень выверенная с адвокатом позиция, многократно отрепетированная речь. Человек безэмоционально рассказывает о ситуации, о том, что переживала за детей», — отмечает эксперт.
Эта «отрепетированность» стала первым тревожным сигналом, который позже подтвердили другие аналитики. Шуров также высказал ключевую мысль: цена скандала для Долиной уже не измеряется лишь стоимостью недвижимости.
«Сейчас у неё потери даже больше, чем эта квартира, поэтому, она будет рассказывать, что “я за детей переживала”», — считает психиатр.
Таким образом, само обращение мотивировано прежде всего попыткой остановить растущие финансовые и имиджевые издержки.
Расчет или искренность.
Эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов назвал выступление Долиной классическим примером «самооправдательного нарратива».
«Интервью… представляет интерес прежде всего как образец тщательно сконструированного, подготовленного заранее самооправдательного нарратива, а не как спонтанное эмоциональное высказывание человека в горе», — подчеркнул Панкратов.
Его главное открытие — обнаружение схемы «тройного пояса» аргументов. Согласно анализу, Долина последовательно использовала три уровня защиты: ссылку на шоковое состояние, затем на юридические ограничения (следствие, подписка о неразглашении), и, наконец, на «заявление о физической невозможности говорить». Подобная сложная конструкция, по словам эксперта, свидетельствует о приоритете расчета над искренностью.
Обман или умолчание.
Профайлер Илья Анищенко, специализирующийся на детекции лжи, сделал акцент на невербальных реакциях в момент обращения артистки ее слов о молчании и невозможности физически говорить. Он указал, что в этой фразе резко возрастает контроль речи, что характерно для воспроизведения заготовленной легенды.
«В момент, когда Долина говорит, что молчала и физически не могла это сделать, у нее начинается очень сильный контроль речи. То есть она начинает говорить заготовленными фразами… И вот здесь, как мне кажется, кроется обман по типу умышленное умолчание», — поясняет Анищенко. По его версии, эта формулировка — способ избежать прямой лжи, заменив истинную причину молчания (страх, выжидание, непонимание последствий) на метафорическое и неопровержимое объяснение.
Ключевым доказательством для профайлера стали микрожесты и направление взгляда. Анищенко отмечает появление в речи пауз, лишних слов-паразитов и характерное движение глаз.
«Взгляд опускается вниз и влево. Это контроль речи, заготовленные фразы, легенды… Это значимый сигнал детекции лжи», — утверждает эксперт.
В психологии такое движение глаз часто связывают с конструированием визуальных образов или внутренним диалогом, то есть процессом припоминания или составления истории, а не обращением к памяти о реальных событиях.
Специалисты не утверждают, что певица лгала напрямую, но их анализ доказывает, что её речь была лишена спонтанности и строилась по шаблонам, характерным для продуманных и отрепетированных выступлений.
Как эти откровения повлияют на дальнейший ход этого запутанного дело, станет ясно уже скоро.