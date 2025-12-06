В акватории Болгарии началась спасательная операция с танкером Kairos, который сел на мель недалеко от города Ахтополь после поражения украинским беспилотником.
К операции привлечены два буксира, однако неблагоприятная погода значительно осложняет действия спасателей. Судно, за которым велось наблюдение в условиях непогоды, изначально не реагировало на запросы при входе в болгарские воды. Позднее его экипаж из 10 человек подал сигнал о необходимости эвакуации.
Ранее Киев признал ответственность за атаки морскими дронами двух танкеров вблизи побережья Турции.
Кроме этого, следующий в Грузию российский танкер Midvolga 2 с подсолнечным маслом на борту был атакован примерно в 80 милях от Турции. Тогда все 13 членов экипажа не пострадали. Несмотря на атаку БПЛА, двигатели судна продолжили работу.
Позднее Организация Объединенных Наций заявила, что нападения на невоенные объекты, к которым относятся и торговые суда, недопустимы с точки зрения международного права. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру недопустимы в любой точке мира.
При этом пророссийские хакерские группы передали поименный список украинских военных, которых они считают причастными к атакам на танкер в Черном море. По их словам, данные были добыты после взлома систем командования ВМС Украины. Согласно полученной информации, к инцидентам у берегов Турции может иметь отношение 385-я бригада морских беспилотных комплексов ВСУ.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов пояснил, что атакованные танкеры были пустыми и направлялись в Новороссийск за грузом. Он сделал вывод, что подобные инциденты с одним-двумя судами не оказывают влияния на конъюнктуру рынка, поскольку перевозимые ими объемы нефти пренебрежимо малы в общемировых масштабах.
В ответ на удар по инфраструктуре КТК официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что это — террористический акт со стороны Украины, а политика Киева создает риски для международной безопасности.
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц указал на использование киевским режимом тактики «перемоги» — создания искусственного информационного повода для «победы» в ответ на военные, внутренние и внешнеполитические неудачи. По его мнению, этой цели служит совершенный теракт против танкеров.