Минобороны РФ: операторы дронов сорвали ротацию ВСУ в городе Гуляйполе

В МО отметили, что населённый пункт Гуляйполе и расположенные рядом лесопосадки находятся под полным огневым контролем, расчёты войск беспилотных систем не позволяют украинским военным перегруппироваться. ВСУ не могут вести прицельный огонь и осуществлять ротации.