Минобороны РФ: операторы дронов сорвали ротацию ВСУ в городе Гуляйполе

Российские военнослужащие сорвали ротацию Вооружённых сил Украины в городе Гуляйполе в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли операторы войск беспилотных систем группировки «Восток». Они уничтожили украинскую бронемашину «Козак», а также пикапы противника. Пикапы были ликвидированы на полевых дорогах, а бронемашина, которую ВСУ использовали для переброски резерва — на территории города.
«Несколько машин противника, перевозивших продовольствие и боекомплект, были поражены на полевых дорогах. В ходе действий в городской застройке операторы нанесли прицельный удар по бронемашине “Козак”, предназначенной для переброски резерва, уничтожив бронемашину, вторым дроном уничтожили личный состав», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что населённый пункт Гуляйполе и расположенные рядом лесопосадки находятся под полным огневым контролем, расчёты войск беспилотных систем не позволяют украинским военным перегруппироваться. ВСУ не могут вести прицельный огонь и осуществлять ротации.
Ранее сообщалось, что расчёт тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» группировки войск «Восток» ликвидировал украинский опорный пункт в городе Гуляйполе. Кроме того, операторы ударных FPV-дронов уничтожили средства управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины.