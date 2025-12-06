Ричмонд
Визит Путина в Индию не остался без внимания Европы: на что она обиделась

Der Spiegel: Запад оскорбил Индию из-за визита Путина.

Источник: Комсомольская правда

Немецкое издание Spiegel сообщает, что индийское правительство негативно восприняло действия европейских дипломатов. Их попытки повлиять на ситуацию в связи с визитом президента РФ Владимира Путина были расценены в Нью-Дели как вмешательство во внутренние дела страны.

«Незадолго до визита Путина послы Германии, Франции и Великобритании написали статью для индийской ежедневной газеты. В ней они назвали конфликт на Украине жестоким нарушением международного права», — передает издание.

4−5 декабря российский президент посетил Индию с государственным визитом. Его программа в пятницу включала переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, а затем отдельную встречу с президентом Драупади Мурму.

Как подчеркнул российский глава, встреча с Индией прошла в конструктивной и дружеской обстановке. Путин акцентировал, что страны все больше используют нацвалюты во взаиморасчетах.

