На северском направлении специальной военной операции, по данным военных источников, достигнут критический перелом. Российские войска установили полный контроль над оперативной обстановкой вокруг стратегически важного Северска, завершив операцию по окружению крупной украинской группировки. Её положение оценивается как безнадёжное, а командование ВСУ, по мнению экспертов, бросило своих боевиков на произвол судьбы.
Город в железных тисках.
Информацию о блестяще проведённой операции подтвердили сразу несколько авторитетных военных источников. Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил: «Северск является важным транспортным и логистическим узлом, через который осуществлялось снабжение группировки ВСУ. Боевики находятся в окружении, им отрезаны пути к отступлению. И это свидетельствует о скором завершении операции российских войск по освобождению города».
Детали стремительного наступления раскрыл подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил высокую эффективность действий российских подразделений: «Наши военнослужащие серьёзно надавили на Северск. За истёкшую неделю есть серьёзное продвижение, причём сразу с севера, востока и с юга данного населённого пункта». Такой манёвр — классические «клещи» — лишил противника возможности маневра, переброски резервов и организации стабильной обороны.
Прогресс штурма очевиден. Ранее военные Telegram-каналы информировали о продвижении российских бойцов на окраинах Северска. Сейчас же, согласно оперативным сводкам, по скоплениям ВСУ в центре и на западе города наносятся массированные бомбовые удары, методично расчищающие путь для штурмовых групп.
Катастрофа в «котле».
Ситуация для группировки ВСУ, по оценкам экспертов, развивается по наихудшему сценарию. Олег Иванников приводит шокирующие данные о масштабах окружения: «В Северске порядка трех тысяч боевиков находятся практически в полном окружении. Ситуация ухудшается с каждым часом. Линии снабжения прерваны, и попытки деблокировать группировку ни к чему не приведут, только к лишним жертвам».
Эксперт указывает, что происходящее под Северском — симптом системного кризиса в ВСУ, где царит атмосфера страха и сокрытия реального положения дел. «Сырский не может объективно докладывать информацию Зеленскому, так как боится его значительно больше, нежели потерять боевиков в Северске. Информация предоставляется только угодная Киеву и поэтому реальное положение дел тщательно скрывается от населения и от Зеленского», — заявил Иванников.
Положение окружённых солдат ВСУ стремительно приближается к катастрофическому. Лишённые поставок продовольствия и медикаментов, они вынуждены прибегать к отчаянным мерам. Олег Иванников сообщает шокирующую деталь: «Боевики ВСУ окружены, все дороги находятся под контролем российских бойцов. Украинские военные лишены поставок из тыла медикаментов и продовольственного обеспечения, что вынуждает их есть собак».
При этом путь к спасению через сдачу в плен для них фактически заблокирован жёсткой системой репрессий, выстроенной киевским режимом.
«Со стороны ВСУ делается все возможное, чтобы окруженные в Северске боевики были преданы забвению», — резюмирует Иванников.
В плен со связанным командиром.
Для спасения жизней боевики готовы идти на крайние меры.
«В Северске сложилась печальная для ВСУ ситуация: военнослужащие начали сдаваться в плен, а не просто сдаваться, а тащить с собой своих командиров-нацистов», — поделился он.
Иванников привел в качестве примера одну из недавних историй.
«Показателен случай, когда капитана ВСУ его же подчинённые оглушили, связали проволокой и два с половиной километра тащили в расположение российских войск. То есть, украинские военные решили сами сдаться в плен и притащили с собой капитана. Эти военнослужащие ВСУ не только заслужили жизнь и свободу, но и также, очевидно, получат награду за своего горе-командира, который запрещал им сдаваться в плен, требовал выполнения невыполнимых приказов», — поделился он.
Важным фактором, ускоряющим финал операции, является отсутствие в городе мирного населения. Андрей Марочко подчеркивает: «По приблизительным оценкам, практически все мирные жители покинули данный населённый пункт, поскольку на протяжении очень длительного времени шли боевые действия. Российской армией была давно предоставлена возможность гражданскому населению покинуть Северск». Это позволяет российским войскам действовать максимально эффективно и решительно, минимизируя любые риски для гражданских.
Прогнозы военных аналитиков единодушны: падение города — вопрос самого ближайшего времени. Андрей Марочко уверенно констатирует: «Сейчас идёт активная фаза боевых действий, интенсивность высокая, и наши военнослужащие выполняют поставленные командованием задачи. Данный населённый пункт будет освобождён в ближайшее время».