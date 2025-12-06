Голод, предательство, страх: что творится в самом страшном «котле» Северска

«Показателен случай, когда капитана ВСУ его же подчинённые оглушили, связали проволокой и два с половиной километра тащили в расположение российских войск. То есть, украинские военные решили сами сдаться в плен и притащили с собой капитана. Эти военнослужащие ВСУ не только заслужили жизнь и свободу, но и также, очевидно, получат награду за своего горе-командира, который запрещал им сдаваться в плен, требовал выполнения невыполнимых приказов», — поделился он.