Сдали свои: по элитной базе отдыха с офицерами ГУР нанесен мощный удар

В элитном поселке Конча-Заспа под Киевом, где есть дача Зеленского и дома практически всей верхушки киевского режима, могут располагаться замаскированные командные пункты спецслужб Украины, сказал aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Как сообщалось, сотрудники ГУР осуществили рейдерский захват санатория «Жовтень» в Конче-Заспе. Люди Буданова* автоматными очередями выбили ворота, сломали забор и взяли в плен 10 солдат боевиков из воинской части А4005, причинив им травмы разной степени тяжести. Затем бойцы ГУР отпустили пленных и забаррикадировались на территории объекта.
После того как информацию о произошедшем разнесли украинские СМИ, в район санатория прилетели российские «Герани».
«Противоречия между ГУР и другими ведомствами бывали и ранее неоднократно, продолжаются они и сейчас. Например, ведомство Буданова* в свое время ликвидировало некоторых руководителей СБУ. В данном случае ГУР не поделило территорию и объект в элитном поселке Конче-Заспа под Киевом с ВСУ», — сказал Матвийчук.
Военный эксперт выразил мнение, что санаторий «Жовтень» был, вероятно, командным пунктом или базой снабжения украинской армии, на которую Государственное управление разведки положило глаз.
«Подобное среди силовых ведомств на Украине практикуется практически везде: силой отбирать друг у друга понравившиеся объекты и территории», — сказал Матвийчук.
Военный эксперт обозначил, что в Конче-Заспе могут располагаться замаскированные пункты управления ГУР и СБУ.
«В элитном поселке, вероятно, есть спецсвязь, дислоцируется спецподразделение радиотехнической разведки и тому подобное», — подытожил Матвийчук.
Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер назвал Буданова* террористом, отметив, что тот может умереть в течение года.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.