На Урале создадут родовые залы в дворцовом, морском и лесном стиле

Родовые будут оформлены в стилистике «Дворца», «Моря» и «Леса». То есть когда женщина приедет в роддом, ее будут спрашивать, где она хочет родить: в лесу, на море, а может, во дворце. Роды по-царски может позволить себе любая и бесплатно, главное — попасть в такой роддом. Об этом креативном решении заявила вице-губернатор — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.