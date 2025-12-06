На Урале создадут родовые залы в дворцовом, морском и лесном стиле

Родовые будут оформлены в стилистике «Дворца», «Моря» и «Леса». То есть когда женщина приедет в роддом, ее будут спрашивать, где она хочет родить: в лесу, на море, а может, во дворце. Роды по-царски может позволить себе любая и бесплатно, главное — попасть в такой роддом. Об этом креативном решении заявила вице-губернатор — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
«Для нас важно, чтобы женщина хотела рожать. Когда она принимает решение, рожать второго или нет, то взвешивает: что с работой, мужем и жильем. Но зачастую у нее есть негативный опыт от самого процесса первых родов — например, было больно, некомфортно, некрасиво. И это может отодвигать желание пойти за вторым, третьим, четвертым ребенком», — объяснила Татьяна Савинова.
Эскизы интерьеров родовых залов министр уже продемонстрировала — яркая роспись стен, полов и потолков, разноцветная плитка и мрамор, пуфики и гамаки, много позолоты, золотые краны, раковины.
Дизайн власти региона назвали «салютогенным», образовано от латинского salutis (здоровье) и греческого genesis (происхождение), и на этой сугубо научной основе решили и оформлять родильные залы.
К идее в регионе отнеслись с воодушевлением. Ну кто же откажется рожать во дворце или на море? Идея сама по себе хорошая.
Но так получилось, что вышеописанные новости упали на подготовленную почву. За несколько дней до появления министра здравоохранения с идеей «салютогенного дизайна» в регионе с трудом погасили скандал вокруг закрытия старого роддома в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. Людям объяснили: решение о прекращении деятельности акушерского стационара обусловлено исключительно интересами пациентов, повышением качества оказания медицинской помощи, отсутствием надлежащих современных условий для оказания этого вида медицинской помощи.
«У нас достаточно родильных домов в Екатеринбурге, все они заинтересованы в родах, поэтому у нас нет проблем с дефицитом мест», — подчеркнула министр.
Но женщины и врачи резонно выражали сомнение, что женщину с внезапно начавшимися родами или возможными проблемами успеют благополучно довезти по пробкам из одного конца города в другой, а уж интерьер она и вовсе может не успеть выбрать. И родит не в вожделенном «Версале», а на несогласованном «пляже». На городском интернет-портале люди беспокоятся:
«Как они будут дезинфицировать все эти античные и прочие прибабахи, пуфики и гамаки, если нужна идеальная стерильность? А для этого лучше подходит обычная керамическая плитка».
«Главное — внимание, грамотный врач, доброе отношение. А не фоточки выставлять из отгламуренной палаты!».
Как знать, может быть, красота в таком концентрированном виде и впрямь отчасти спасет демографическую ситуацию, но, как говорят эксперты, только в сочетании с комплексной социальной и экономической поддержкой семей.