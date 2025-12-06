Полиции Берлина разрешили тайно проникать в дома подозреваемых

Согласно новым правилам, правоохранители получили право скрытно проникать в жильё подозреваемых и взламывать их цифровые устройства. Это позволит устанавливать специальные программы-трояны, предназначенные для перехвата сообщений на телефонах и компьютерах — как до шифрования, так и после него.