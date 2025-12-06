Ричмонд
Полиции Берлина разрешили тайно проникать в дома подозреваемых

Сотрудники полиции смогут также взламывать устройства граждан.

Источник: Аргументы и факты

Парламент Берлина утвердил масштабные изменения в законодательстве о безопасности и правопорядке, значительно расширив полномочия полиции, сообщает Heise.

Согласно новым правилам, правоохранители получили право скрытно проникать в жильё подозреваемых и взламывать их цифровые устройства. Это позволит устанавливать специальные программы-трояны, предназначенные для перехвата сообщений на телефонах и компьютерах — как до шифрования, так и после него.

Если внедрить подобное ПО дистанционно невозможно, закон теперь допускает тайное посещение помещений для получения доступа к нужной технике.

Помимо этого, полиции разрешено активировать камеры и проводить скрытое наблюдение не только в общественных местах, но и в частных домах — при условии, что существует подтверждённая угроза жизни или здоровью.

Берлинский комиссар по защите данных Майке Камп в свою очередь предупредила, что легализация так называемого «государственного трояна» представляет собой прямую угрозу цифровой безопасности всех граждан и подрывает доверие к институтам власти.

Ранее сообщалось, что в программном обеспечении Apple был выявлен набор уязвимостей, позволяющих хакерам взламывать гаджеты и использовать их для прослушки.