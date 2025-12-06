Дмитриев: штраф Х от ЕК подтверждает слова Трампа о «стирании» Европы

Напомним, закон о цифровых услугах (DSA), действует в ЕС с августа 2023 года. Летом этого года ЕК сообщила компании американского бизнесмена Илона Маска о «выводах», согласно которым она нарушила закон в областях, связанных с «прозрачностью рекламы, а также доступом исследователей к открытым данным».