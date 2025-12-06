Ричмонд
Дмитриев: штраф Х от ЕК подтверждает слова Трампа о «стирании» Европы

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что цензура в ЕС выгода фон дер Ляйен, а также назвал штраф, наложенный на соцсеть, несправедливым.

Источник: Аргументы и факты

Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X* на 120 миллионов евро за нарушение цифровых правил ЕС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это решение подтверждает перспективу «цивилизованного стирания» Европы.

Он напомнил, что о «стирании» Европы предупреждал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Речь идёт о стратегии нацбезопасности США.

Дмитриев назвал штраф несправедливым, а также вновь высказался о цензуре в европейских государствах.

«Жёсткая цензурная машина ЕС и несправедливый штраф, наложенный на Х, в очередной раз подтверждают предупреждение Трампа из Стратегии национальной безопасности о “суровой перспективе цивилизованного стирания” Европы», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Напомним, закон о цифровых услугах (DSA), действует в ЕС с августа 2023 года. Летом этого года ЕК сообщила компании американского бизнесмена Илона Маска о «выводах», согласно которым она нарушила закон в областях, связанных с «прозрачностью рекламы, а также доступом исследователей к открытым данным».

Ранее спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев заявил, что главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен сложно обойтись без цензуры в ЕС, таким образом она может «скрыть коррупцию».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

