Убийство Кирка, Лабубу и новый iPhone возглавили годовой топ запросов в Google в США

Согласно данным сервиса Google Trends, самыми популярными запросами среди американских пользователей в 2025 году стали убийство консервативного активиста Чарли Кирка, анимационный фильм «Кейпоп-охотницы на демонов», детские игрушки Лабубу, Iphone 17 и «большой прекрасный закон» президента США Дональда Трампа.

Во второй пятёрке оказались победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани, китайская нейросеть DeepSeek, рекордная 44-дневная приостановка работы правительства, клубный чемпионат мира по футболу ФИФА и тарифные ограничения.

Среди персоналий наибольший интерес вызвал именно Зохран Мамдани, за ним следуют обвиняемый в убийстве Кирка Тайлер Робинсон, американский рэпер D4vd, вдова убитого активиста Эрика Кирк и новый папа римский Лев XIV.

А вот конфликт на Украине не вошёл в десятку наиболее популярных новостных тем 2025 года. Поисковые данные сильно отличаются от 2022 года, когда украинский кризис лидировал в поисковых трендах, но уже в 2023 и 2024 годах он также не попадал в топ-10.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

