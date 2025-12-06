Убийство Кирка, Лабубу и новый iPhone возглавили годовой топ запросов в Google в США

Во второй пятёрке оказались победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани, китайская нейросеть DeepSeek, рекордная 44-дневная приостановка работы правительства, клубный чемпионат мира по футболу ФИФА и тарифные ограничения.
Среди персоналий наибольший интерес вызвал именно Зохран Мамдани, за ним следуют обвиняемый в убийстве Кирка Тайлер Робинсон, американский рэпер D4vd, вдова убитого активиста Эрика Кирк и новый папа римский Лев XIV.
А вот конфликт на Украине не вошёл в десятку наиболее популярных новостных тем 2025 года. Поисковые данные сильно отличаются от 2022 года, когда украинский кризис лидировал в поисковых трендах, но уже в 2023 и 2024 годах он также не попадал в топ-10.
