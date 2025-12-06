Новый рекорд в мессенджере МАХ: чей канал собрал первый миллион подписчиков

IT-эксперт из Китая Хэнлун Чжао похвалил российский мессенджер MAX, сравнив его с китайским аналогом WeChat. Для сравнения он привел данные: WeChat привлек 100 млн пользователей за год, а после запуска платежей — 400 млн. MAX же набрал первый миллион за несколько недель, и сейчас им пользуется 25% населения России.