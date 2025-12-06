Новый рекорд в мессенджере МАХ: чей канал собрал первый миллион подписчиков

Канал «Кремль Новости», который принадлежит президенту России Владимиру Путину в мессенджере MAX, преодолел рубеж в 1 миллион подписчиков.
Запуск чат-бота «Итоги года с В. Путиным» спровоцировал значительный рост числа подписчиков канала «Кремль Новости».
С помощью этого чат-бота пользователи могут направить свой вопрос для объединенной прямой линии и большой пресс-конференции президента, запланированной на 12:00 по московскому времени 19 декабря.
Официальный канал Владимира Путина был запущен в мессенджере MAX 8 сентября.
Платформа активно используется первыми лицами государства. Так, в сентябре зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев запустил личный канал в мессенджере MAX. Первый пост он опубликовал в формате видеообращения: Медведев пообещал говорить правду и обсуждать наиболее значимые темы.
Кроме этого, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин заявил, что до конца 2025 года в мессенджер MAX «переедут» все жители многоквартирных домов. По его словам, чатами в MAX будут охвачены около миллиона многоквартирных домов в России.
IT-эксперт из Китая Хэнлун Чжао похвалил российский мессенджер MAX, сравнив его с китайским аналогом WeChat. Для сравнения он привел данные: WeChat привлек 100 млн пользователей за год, а после запуска платежей — 400 млн. MAX же набрал первый миллион за несколько недель, и сейчас им пользуется 25% населения России.
Как показали данные Аналитического центра ВЦИОМ, две трети россиян (64%) одобряют создание мессенджера MAX. При этом 55% пользователей хотят, чтобы их информация хранилась на российских серверах.
Накануне на портале «Госуслуг» начали внедрять функцию, при которой отдельным пользователям для авторизации предлагается использовать исключительно мессенджер MAX в качестве источника одноразовых кодов.
В Минцифры РФ пояснили, что постепенный отказ от SMS для входа на «Госуслуги» связан с участившимися случаями мошенничества. По словам разработчиков, это позволяет снизить риск перехвата кодов и хищения учетных записей.