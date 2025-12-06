Миронов предложил повысить штрафы за утечку персональных данных

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести ответственность операторов персональных данных за их утечку и ввести оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей.
«В России необходимо существенно повысить ответственность операторов персональных данных за их утечку и ввести оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей», — сказал Миронов.
Он отметил, что утечки персональных данных — это не чей-то персональный вопрос или проблема, а это напрямую затрагивает государственную и общественную безопасность.
«А значит, законы должны соответствовать текущей ситуации. “Справедливая Россия” будет добиваться существенного ужесточения ответственности за утечки — нужны оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей!» — добавил политик.
Миронов рассказал, что в сентябре направил письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину с этим предложением и на днях получил ответ профильного министерства.
«Общий смысл сводится к тому, что надо подождать и посмотреть, как действующие меры ответственности сказываются на росте или снижении случаев утечки персональных данных», — рассказал политик, подчеркнув, что, по его мнению, меры «просто символические».
По словам Миронова, операторам порой выгоднее заплатить штраф, а не устанавливать дополнительные меры защиты.