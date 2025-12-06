Ричмонд
В России с нового года появятся более 60 новых дорожных знаков

Больше 60 дорожных знаков будут введены с нового 2026 года на территории России. Об этом сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Будут добавлены дополнительные пиктограммы к знаку «Платная парковка».

«В соответствии с ГОСТ Р 52290−2024, планируется добавить больше 60 новых дорожных знаков и табличек. А с 1 января 2026 года должны будут вводиться в действие на всей территории страны», — заявила Браун РИА Новости. Она уточнила, что новая система будет более конкретизирована и ориентирована на новые виды транспорта. Новые знаки будут регулировать движения в сложной городской среде, кроме того предоставлять безопасность пешеходов и сохранять экологию.

Браун сообщила, что планируется ввести как отдельные дорожные знаки, оформленные в круглых, квадратных, треугольных или прямоугольных рамках, так и новые таблички (знаки дополнительной информации), которые будут использоваться только совместно с основными знаками, а также новые элементы знаков. «Будут добавлены дополнительные пиктограммы к знаку “Платная парковка” — такие, как “оплата через приложение”, SMS».

Ранее в России усилили контроль за соблюдением правил на дорогах: в 2025 году на региональных трассах заработали автоматические весы, фиксирующие перегруз и габариты грузовиков, что привело к росту штрафов, в том числе ошибочных из-за номеров-дублеров. Кроме того, с 1 января 2025 года вступил в силу обновленный ГОСТ, обязавший размещать российский флаг на новых автомобильных номерах.