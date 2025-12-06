В России с нового года появятся более 60 новых дорожных знаков

«В соответствии с ГОСТ Р 52290−2024, планируется добавить больше 60 новых дорожных знаков и табличек. А с 1 января 2026 года должны будут вводиться в действие на всей территории страны», — заявила Браун РИА Новости. Она уточнила, что новая система будет более конкретизирована и ориентирована на новые виды транспорта. Новые знаки будут регулировать движения в сложной городской среде, кроме того предоставлять безопасность пешеходов и сохранять экологию.