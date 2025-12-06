В Ленинградской области объявлена опасность БПЛА

Срочная новость.
В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность, связанная с использованием беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим возможны снижение скорости мобильного интернета и перебои в его работе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше