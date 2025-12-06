Генералы НАТО попали под удар: стаи «Гераней» залетели на элитную базу ГУР

В элитном поселке Конча-Заспа под Киевом, где есть дача Зеленского и дома практически всей верхушки киевского режима, может располагаться база отдыха иностранных военных лиц высокого ранга и наемников, сказал aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Как сообщалось, сотрудники ГУР осуществили рейдерский захват санатория «Жовтень» в Конче-Заспе. Люди Буданова* автоматными очередями выбили ворота, сломали забор и взяли в плен 10 солдат боевиков из воинской части А4005, причинив им травмы разной степени тяжести. Затем бойцы ГУР отпустили пленных и забаррикадировались на территории объекта.
После того как информацию о произошедшем разнесли украинские СМИ, в район санатория прилетели российские «Герани».
«Поселок Конча-Заспа — очень комфортное место. Там есть сосновый лес, озеро, я бывал в том районе под Киевом. Вполне возможно, что там организована база отдыха для генералитета НАТО и иностранных наемников», — сказал Матвийчук.
Кроме того, учитывая стычку боевиков ГУР и ВСУ из-за санатория, в Конча-Заспе, вероятно, есть и засекреченные командные пункты спецслужб Украины, сказал военный эксперт.
«Зеленский, как главнокомандующий, может посещать любые пункты управления. Вполне возможно, что он и там бывает», — подытожил Матвийчук.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.