В Омке «Озон» заплатит штраф за «голый досмотр» работницы

Омские суды рассмотрели необычный иск работницы оператора склада «Озон» к работодателю. Женщина потребовала с компании компенсации за унижение достоинства. На работе сотрудники службы безопасности произвели с ней «голый досмотр» — в специальной комнате заставили раздеться до нижнего белья.
Как рассказала женщина, на складе компании «Озон» специальным регламентом компании действительно предусмотрен досмотр — визуальный и тактильный. Однако проведение досмотра в нижнем белье в специальной комнате регламентом не предусмотрено, и, устраиваясь на работу, она на такое унижение не подписывалась.
Представители ответчика в суд не явились, поэтому решение было заочным. Омский районный суд согласился, что указанные действия службы безопасности нарушили право истца на личную неприкосновенность, честь и достоинство. С ООО Интернет Решения«— ему принадлежит “Озон” — взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей. Определением Омского областного суда решение оставлено без изменения.